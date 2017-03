Dommere flyttes for å øke deportasjoner fra USA

USAs myndigheter jobber med en plan som skal sikre at immigranter som befinner seg i USA ulovlig og mistenkes for å være involvert i kriminalitet, blir utvist raskest mulig, opplyser regjeringskilder til Reuters.

Donald Trump utstedte i januar en presidentordre rettet mot personer uten oppholdstillatelse som er anklaget for å ha begått kriminalitet. Flere skal deporteres enn under forgjengeren Barack Obama.

For å oppfylle ordren fra Det hvite hus planlegger justisdepartementet i Washington å midlertidig forflytte immigrasjonsdommere fra sine faste stillinger rundt om i USA til tolv byer. Felles for disse byene er at mange av immigrantene som Trump ønsker å sende ut, holder til der.

En talskvinne for immigrasjonsavdelingen i departementet bekrefter at tolv byer er pekt ut, men hun ønsker ikke å utdype planene.

Ifølge ordren som Trump skrev under kun få dager etter innsettelsen, skal ulovlige immigranter som har pågående straffesaker utvises, uansett om de blir funnet skyldig eller ikke. Under Obama-administrasjonen var hovedregelen å kun utvise personer som var dømt for alvorlige forbrytelser.

