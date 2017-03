Anstrengt første møte mellom Merkel og Trump

Under fotografering i Det ovale kontor, tok ikke de to hverandre i hendene selv om Merkel ba om det. Trump insisterte på at «Amerika først» ikke betyr at han er noen «isolasjonist», og han sa at de som sier noe sånt, driver med falske nyheter. Den mangeårige businessmannen Trump omtalte USA som «et veldig mektig selskap», før han korrigerte det til «land». Og da en tysk journalist spurte Trump om han noen gang angrer på sine Twitter-kommentarer, var svaret «veldig sjelden».

Steinansikt

Under den felles pressekonferansen viste Merkel og Trump lite enighet i vanskelige saker inkludert NATO, forsvarsutgifter og frihandelsavtaler. I mesteparten av den 30 minutter lange seansen hadde Merkel steinansikt mens Trump langet ut mot de allierte i NATO for å ikke betale sin «rettmessige del».

Hun holdt også fatningen da Trump gjentok påstandene om at Obama avlyttet ham under valgkampen. Men ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA sendte hun et isnende kaldt blikk mot Trump da han forsøkte å spøke med de alvorlige avlyttingsanklagene da han sa at han og Merkel «kanskje har noe til felles».

–Nyttig møte

Det har vært knyttet stor spenning til hvorvidt de to ville finne tonen ettersom Trump under valgkampen flere ganger rettet krass kritikk mot Merkel, ikke minst mot den tyske flyktningpolitikken. Verken Merkel eller Trump la skjul på at de to er uenige i en rekke spørsmål, men begge mente også at fredagens møte, som var deres første ansikt til ansikt, hadde vært nyttig.

Overgangen var likevel stor fra det varme forholdet mellom Merkel og Trumps forgjenger Barack Obama. Da Merkel ble spurt som sitt forhold til Trump, svarte hun med å si at det er godt at folk kommer inn i politikken på ulike vis og har forskjellige bakgrunner.

– Det er langt bedre å snakke til hverandre enn om hverandre, sa Merkel i et forsøk på å bryte isen i begynnelsen av pressekonferansen.

