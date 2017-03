USA innrømmer angrep ved moské i Syria

En amerikansk militær talsmann understreker at angrepet torsdag ikke var rettet mot moskeen. Målet skal ha vært et møte for al-Qaida like i nærheten.

– Bygningen som var målet, hvor møtet fant sted, er rundt 15 meter unna moskeen, som fortsatt står, sier oberst John J. Thomas.

Flere terrorister ble drept i angrepet i landsbyen al-Jineh i Aleppo-provinsen, ifølge det amerikanske militæret. De lover å undersøke påstandene om at også mange sivile ble drept.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 46 mennesker drept og over hundre såret. Flertallet av de døde skal ha vært sivile.

Hjelpearbeidere

Mens Thomas hevder at moskeen fortsatt står, melder flere andre kilder at det meste av bygningen ble lagt i ruiner i et luftangrep torsdag.

En journalist fra nyhetsbyrået AFP så hjelpearbeidere med hvite hjelmer som jobbet med graveredskaper på stedet torsdag kveld. De forsøkte å hente mennesker ut av bygningsrestene.

Etter å ha avsluttet arbeidet, måtte de begynne på nytt da det ble hørt stemmer fra ruinene.

En innbygger forteller at han så minst 15 døde da han kom til stedet. Flere av de drepte var så ille tilredt at de var ugjenkjennelige.

– Jeg hørte kraftige eksplosjoner da moskeen ble truffet. Det var etter bønnen, på et tidspunkt hvor det vanligvis er religiøs undervisning for menn der, sier Abu Muhammed.

– Antall døde vil stige

– Antall døde vil trolig stige siden mange fortsatt er savnet under bygningsrestene. Tilstanden er kritisk for de fleste av de over hundre sårede, sier SOHRs leder Rami Abdel-Rahman.

Ulike kilder oppgir ulike antall drepte i angrepet. Lokale kilder opplyser at rundt 300 mennesker befant seg i moskeen da angrepet kom.

Den opprørskontrollerte landsbyen al-Jina ligger drøyt 30 kilometer vest for byen Aleppo, i et område der tusenvis av syrere har søkt tilflukt etter å ha flyktet fra kamper andre steder. Blant dem er mange som forlot Øst-Aleppo da byen ble inntatt av regjeringsstyrker etter en blodig offensiv.

Landsbyen kontrolleres av islamistiske grupper og syriske opprørere som kjemper mot Assad-regimet. Ifølge SOHR er ingen ytterliggående jihadistiske grupper til stede i al-Jineh.

Både Syrias regjering, Russland og den USA-ledede militærkoalisjonen i Syria gjennomfører luftangrep i Aleppo-provinsen. De ytterliggående islamistiske gruppene IS og Jabhat Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, er ikke omfattet av våpenhvilen i landet.

