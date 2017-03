USA innrømmer Syria-angrep, avviser at moské ble truffet

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights sier de fleste av de drepte i luftangrepet var sivile som befant seg i en moské etter kveldsbønnen torsdag.

Pentagon framholder på sin side at de amerikanske rakettene traff en bygning der al-Qaida hadde et møte ved siden av moskeen. Ifølge talsmann Jeff Davis inneholdt bygningen titalls al-Qaida-medlemmer, og flere av dem ble drept.

– Moskeen står fortsatt og er relativt uskadd, sa Davis fredag og viste fram et svart-hvitt-bilde som tilsynelatende viste en gammel moské og en gruslagt bygning like ved.

Han sa ingenting om hva slags funksjon den ødelagte bygningen hadde eller om den kan ha vært tilknyttet moskeen i al-Jina. En AFP-korrespondent som besøkte området fredag, sier det er to moskeer ved siden av hverandre i landsbyen. Den ene har skader, mens den andre bygningen er fullstendig ødelagt.

Hjelpearbeidere

Flere andre kilder melder at mesteparten av moskébygningen ble lagt i ruiner i torsdagens luftangrep. Ifølge SOHR ble 49 mennesker drept og over hundre såret, mens andre aktivister oppgir at rundt 40 ble drept, de fleste sivile. Det amerikanske forsvaret har sagt at de vil undersøke påstander om sivile tap.

Hjelpearbeidere i hvite hjelmer jobbet fortsatt på stedet fredag, og klarte å hente ut en død mann fra bygningsrestene, melder AFP. I frykt for nye luftangrep ble fredagsbønnen avlyst i en rekke byer og landsbyer i det nordlige Syria, skriver nyhetsbyrået.

En innbygger forteller at han så minst 15 døde da han kom til stedet.

– Jeg hørte kraftige eksplosjoner da moskeen ble truffet. Det var etter bønnen, på et tidspunkt hvor det vanligvis er religiøs undervisning for menn der, sier Abu Muhammed.

– Antall døde vil stige

Rundt 300 mennesker befant seg i moskeen da angrepet skjedde, ifølge lokale kilder. SOHR-direktør Rami Abdulrahman sier tallet på døde sannsynligvis vil stige ettersom mange fortsatt er fanget i ruinene av moskeen.

Den opprørskontrollerte landsbyen al-Jina ligger drøyt tre mil vest for byen Aleppo, i et område der tusenvis av syrere har søkt tilflukt etter å ha flyktet fra kamper andre steder. Blant dem er mange som forlot Øst-Aleppo da byen ble inntatt av regimet etter en blodig offensiv.

Landsbyen kontrolleres av islamister og syriske opprørere som kjemper mot Assad-regimet. Ifølge SOHR er ingen ytterliggående islamistiske grupper til stede i al-Jina.

Både Syrias regjering, Russland og den USA-ledede militærkoalisjonen i Syria gjennomfører luftangrep i Aleppo-provinsen. De ytterliggående islamistiske gruppene IS og Jabhat Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, er ikke omfattet av våpenhvilen i landet.

(©NTB)