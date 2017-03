Syriske styrker skjøt raketter mot israelske fly

De israelske flyene hadde slått til mot flere mål i Syria. Det var først etter at de israelske flyene var tilbake i israelskkontrollert luftrom, at Syria sendte rakettene etter dem, ifølge en uttalelse fra den israelske hæren. Dette er det til nå alvorligste sammenstøtet mellom Israel og syriske styrker siden starten på Syria-krigen for seks år siden, skriver Haaretz.

– I løpet av natten angrep våre fly mål i Syria. Flere bakke-til-luft-raketter ble skutt opp av syriske styrker etter oppdraget, og vårt luftforsvarssystem slo ut en av rakettene, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Ingen rammet

Hendelsen fikk ved 3-tiden natt til fredag varselssirenene til å gå i jødiske bosetninger i Jordan-dalen på Vestbredden, nær grensen til Jordan. Lokale medier meldte om at det ble hørt eksplosjoner i området, og avisen Arutz Sheva skriver at innbyggere også i Jerusalem har hørt eksplosjoner. Trolig har de hørt eksplosjonen som ble utløst da det israelske antirakettsystemet slo ut den syriske raketten. The Guardian skriver at raketten ble skutt ned nord for Jerusalem, men hæren har ikke bekreftet disse detaljene.

Den israelske hæren vil ikke bekrefte om noen av de øvrige rakettene falt ned over israelsk område. Imidlertid bekrefter hæren at verken sivile på bakken eller jagerflyene ble rammet.

Hizbollah-frykt

Israel antas å ha gjennomført en rekke angrep mot avanserte våpensystemer i Syria de siste årene, inkludert russiskproduserte bakke-til-luft-raketter, i tillegg til mål tilknyttet Hizbollah.

Israel frykter at Hizbollah-geriljaen i Libanon får våpenforsyninger fra Iran, via Syria, og som geriljaen kan bruke mot Israel fra libanesisk side av grensen. De siste fem årene har det kommet en rekke meldinger om at israelske fly har gjennomført angrep mot militærkolonner som angivelig fraktet våpen på vei fra Syria til Libanon, men dette har så langt ikke blitt bekreftet av Israel.

Israel har i det store og det hele vært uberørt av krigen i nabolandet. Det har blitt registrert sporadiske hendelser med beskytning over grensen fra Syria til de okkuperte Golanhøydene, noe Israel som regel har avvist som utslag av taktiske feil utført av president Bashar al-Assads regime.

