Palestinsk 16-åring drept utenfor Hebron

Den israelske hæren bekrefter at soldatene åpnet ild mot personer som kastet bensinbomber mot israelske bilførere i nærheten av flyktningleiren Arroub utenfor Hebron. Men Israel bekrefter ikke om noen ble drept.

Det palestinske helsedepartementet sier 16 år gamle Murad Yussef Abu Ghazi ble drept av et skudd i brystet. Palestinske sikkerhetskilder sier gutten ble skutt under sammenstøt med israelske soldater og tilføyer at en annen ungdom ble alvorlig såret av skudd fra hæren.

En voldsbølge som brøt ut i Palestina og Israel i oktober 2015 har kostet minst 256 palestinere og 40 israelere livet, ifølge AFPs oversikt. I tillegg er to amerikanere, en jordaner, en eritreer og en sudansk statsborger drept i perioden.

