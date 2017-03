Over 7.700 migranter fryktes omkommet i fjor

Det viser tall som Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har offentliggjort.

Totalt er 7.763 personer døde eller savnet. Det er en økning på 27 prosent på verdensbasis sammenlignet med 2015. Dette er offisielle tall som har kommet fram via myndigheter, mediene, FN og frivillige organisasjoner. I rapporten fra IOM understrekes det imidlertid at dette er minimumstall og bare et anslag.

Det er uansett en ny og dyster rekord. I 2015 ble det registrert 6.117 døde eller savnede og i 2014 ble det registrert 5.267 omkomne eller savnede migranter

Tallene viser også at flesteparten av migrantene omkommer eller forsvinner når de prøver å krysse Middelhavet på vei til Europa. Hele 5.098 personer, nærmere 66 prosent av de registrerte, omkom i Middelhavet. Det er en økning på 35 prosent fra 2015.

I 2016 ble det registrert 100 omkomne barn, men disse tallene er svært usikre ettersom det i rapporten slås fast at de fleste omkomne aldri blir funnet.

Samtidig er det klart at antall migranter synker kraftig. I 2016 ble det totalt registrert 387.739 ankomster til Europa. Til sammenligning var antallet over én million migranter i 2015. IOM skriver i rapporten at mye av årsaken er avtalen mellom EU og Tyrkia.

Hittil i 2017 er det registrert 973 omkomne eller savnede, av disse 525 i Middelhavet.

