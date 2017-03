Korrupsjonsetterforskning av Airbus utvides

7. august i fjor ble det kjent at Storbritannias Serious Fraud Office (SFO), som tilsvarer Økokrim, åpnet etterforskning av Airbus. Torsdag opplyser luftfarts- og romfartøygiganten at franske myndigheter også åpner etterforskning.

– Vi er orientert om at franske myndigheter har åpnet en innledende etterforskning av de samme temaene og at de to vil samarbeide, skriver Airbus i en pressemelding.

Østerrike krever erstatning

Det var Airbus som selv informerte britiske myndigheter om uregelmessigheter i april i fjor, og selskapet sier de samarbeider med etterforskerne. Samme måned stanset Storbritannia utskrivninger av eksportkreditt til selskapet, noe franske og tyske myndigheter i ettertid også har gjort.

For en måned siden gikk Østerrike til sak mot Airbus. Landet bestilte i 2003 fly av typen Eurofighters til en verdi av over 2,15 milliarder euro. Nå mener østerrikerne seg offer for bedrageri og krever 1,1 milliarder euro i oppreisning. Kravet følger en utbetaling fra Airbus til Tyskland på flere titalls millioner euro etter skattekrav knyttet til en del av den østerrikske kontrakten verdt 90 millioner euro.

Gir ingen opplysninger

En talsperson for SFO uttalte i august at opplysninger om etterforskningen ikke vil bli offentliggjort før det foreligger en siktelse mot Airbus Group, eller etterforskningen avsluttes. Etterforskningen var da ventet å ta år.

Airbus Group er en europeisk produsent av passasjer- og militærfly, helikoptre, innretninger innen romfart og diverse forsvarsutstyr, blant annet raketter samt radarutstyr.

(©NTB)