Journalister skadd i vulkandrama

Forskningskorrespondent Rebecca Morelle skriver at en vulkanolog som var med dem på toppen beskriver hendelsen som den mest farlige i hans 30 år lange karriere.

–Eksplosjoner som denne har tatt liv, sier hun.

–Vi løp ned fjellet og ble bombardert av steiner, forsøkte å unngå brennende kampesteiner og kokende damp. Det er en opplevelse jeg aldri noensinne vil ha igjen, fortsetter hun.

Av de ti skadde er seks innlagt på sykehus. De har fått små brannskader, kutt og sår. Totalt var det 35 personer i området nær utbruddet, inkludert teamet fra BBC, 15 turister, forskere og guider.

Eksplosjonen skjedde tidlig på ettermiddagen torsdag da damp fanget mellom lava og overflaten slapp ut i et kraftig utbrudd, forklarer Stefano Branca ved Det nasjonale instituttet for geofysikk og vulkanologi (INGV) i Italia. Utbruddet er det andre på kort tid. I slutten av februar lyste et vulkanutbrudd opp nattehimmelen, i det som var det første utbruddet på over ett år.

Etna er Europas største aktive vulkan, og små utbrudd er ikke uvanlig. De kan vare i alt fra dager til flere uker. Det siste store utbruddet var i 2009.

