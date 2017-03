India skjerper vaktholdet ved Taj Mahal etter terrortrussel

Mausoleet i byen Agra er Indias fremste turistmål. Vaktholdet trappes opp etter at indiske medier plukket opp et bilde at en person i fullt kamputstyr og med svart tørkle rundt hodet, som står oppstilt foran Taj Mahal med ordene "nytt mål" i bakgrunnen.

Ifølge amerikanske Site, som overvåker aktiviteten til ytterliggående islamister på nettet, ble bildet først offentliggjort av gruppen Ahwaal Ummat mediesenter, som støtter jihadistgruppa IS.

Indisk politi sier de ikke har mottatt noen spesiell etterretningsinformasjon i saken, men sikkerheten skal likevel skjerpes. I stedet for at det blir gjennomført sikkerhetsøvelser én gang i døgnet, skal de nå holdes seks ganger om dagen.

Indiske myndigheter mener at IS ikke har noen sterk innflytelse på landets muslimske minoritet. Enkelte indiske muslimer skal ha reist for å kjempe med IS i Irak og Syria, men antallet er lavt sett i forhold til innbyggertallet.

