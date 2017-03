Ekspert: -Nord-Korea er aldri før blitt presset så hardt

Under en pressekonferanse i Sør-Korea fredag understreket Tillerson at USA ikke ønsker militær konflikt. Men han la til:

– Hvis de hever trusselen fra våpenprogrammet sitt til et nivå som vi mener vil kreve inngrep, så vil den muligheten ligge på bordet.

Tidligere amerikanske regjeringer har ikke pleid å rette så tydelige militære trusler mot Nord-Korea. Det er derfor mulig at uttalelsen markerer et politisk skifte og en opptrapping av konflikten.

– USA og Sør-Korea har aldri tidligere lagt så mye press på Nord-Korea, sier Hahm Chai-bong fra tankesmia Asian Institute for Policy Studies til avisa Washington Post.

Slutt på tålmodigheten

Også Sør-Koreas utenriksminister Yun Byung-se lot til å rasle med sablene under pressekonferansen som han og Tillerson holdt sammen.

– Hvis det å utøve diplomatisk press er en bygning, er militær avskrekking en av søylene i bygningen, sa Yun.

Han forsikret at Sør-Korea har "ulike politiske metoder" tilgjengelig. Tillerson framholdt at tiden for "strategisk tålmodighet" er over.

Også Nord-Korea satser på militær avskrekking, og i løpet av det siste tiåret har kommunistdiktaturet jobbet med å utvikle atomvåpen. I fjor gjennomførte landet to kjernefysiske prøvesprengninger.

I tillegg har Nord-Korea et arsenal med langtrekkende raketter, og artilleri rettet mot Sør-Koreas hovedstad Seoul. Byen ligger bare noen mil fra den demilitariserte sonen som skiller de to koreanske statene.

– Vi blunker først

Hvordan situasjonen utvikler seg videre, kommer an på hvem som først blir nervøse og gir etter, mener Hahm. Han sammenligner partene med to personer som forsøker å stirre hverandre i senk.

– Vi blunker alltid først, fordi vi har så mye mer å miste.

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un hevder landet snart vil klare å bygge en rakett som kan nå helt til USA. USAs president Donald Trump har lovet at det ikke kommer til å skje.

En lang rekke sanksjoner er innført mot Nord-Korea for å presse landet til å avslutte sitt atomprogram, noe som så langt ikke har skjedd.

Samtidig reagerer nordkoreanerne sterkt på militærøvelsene som USA og Sør-Korea holder hvert år. Akkurat nå pågår en øvelse hvor flere titusen amerikanske soldater deltar.

– Ond sirkel

Nord-Korea har handelsforbindelser med nabolandet Kina, som ofte anklages av USA for ikke å gjøre nok for å presse det nordkoreanske regimet.

-Kina har gjort lite for å hjelpe! skrev Trump på Twitter fredag.

Regjeringen i Kina mener også USA må ta noe av skylden for den spente situasjonen på Korea-halvøya. Partene i konflikten minner om to tog som kjører mot hverandre, sa Kinas utenriksminister Wang Yi nylig.

