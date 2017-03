Britisk talsmann: – Avlyttingspåstander vil ikke bli gjentatt

Downing Street har blitt forsikret av USA om at beskyldningene ikke kommer til å bli gjentatt, sier en talsmann for May til BBC.

Mays talsmann gjentar avvisningen fra britisk etterretning, og legger til:

– Vi har gjort dette klart overfor Trump-administrasjonen og vi har fått forsikringer om at disse beskyldningene ikke kommer til å bli gjentatt.

Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer har sagt at britene sto bak avlytting i Trump Tower. Uttalelsen kom i form av et sitat fra tidligere dommer Andrew Napolitano:

– Tre etterretningskilder har informert Fox News om at president Obama gikk utenfor kommandorekken. Han brukte ikke NSA, han brukte ikke CIA, han brukte ikke FBI og han brukte ikke justisdepartementet. Han brukte GCHQ, sa Napolitano.

GCHQ, som er den britiske stats kommunikasjonshovedkvarter og etat for signaletterretning, gikk til det høyst uvanlige skrittet å kommentere i offentlighet:

– Nylige anklager fra mediekommentator og dommer Andrew Napolitano om at GCHQ ble bedt om å gjennomføre avlytting mot den daværende presidentkandidaten, er nonsens. Påstandene er fullstendig latterlige og bør ignoreres, sier talsmannen til BBC.

Trump tvitret 4. mars at han var blitt avlyttet av tidligere president Barack Obama. Trump har ikke lagt fram bevis eller opplysninger som kan underbygge påstanden. Obama har nektet for å ha gitt klarsignal til slik avlytting, og den tidligere sjefen for de amerikanske etterretningstjenestene, James Clapper, har sagt at det ikke forelå noen hemmelig rettskjennelse for slik avlytting.

Etterretningskomiteen i Senatet slo torsdag fast at det ikke er lagt fram bevis for Trumps påstander.

