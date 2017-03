Antall meslingutbrudd tredoblet i Italia som følge av manglende vaksinering

Siden begynnelsen av 2017 er det registrert 700 tilfeller av meslinger, mot 220 i samme periode i fjor og 844 i løpet av hele fjoråret, opplyser det italienske helsedepartementet.

Over halvparten av tilfellene har vært blant personer i alderen 15–39 år, og utbruddet har særlig rammet velstående, urbane områder som Roma, Torino, Milano og Firenze.

Departementet mener at utviklingen viser en urovekkende tendens til at unge italienere ikke er fullt ut vaksinert mot sykdommen.

– Dette skyldes i stor grad det økende antallet foreldre som nekter å vaksinere barna sine til tross for vitenskapelige bevis for at det er effektivt, skrev departementet i en uttalelse fredag.

Ifølge offentlig statistikk var kun 85,3 prosent av italienske toåringer vaksinert i 2014, langt færre enn de 95 prosentene som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er nødvendig for å holde sykdommen i sjakk.

Vanligvis fører meslingsmitte kun til milde symptomer, men sykdommen kan også utløse livstruende komplikasjoner.

Italia er ett av flere land der mange føler seg utrygge på trippelvaksinen mot meslinger, røde hunder og kusma. Årsaken er en påstått sammenheng mellom vaksinen og autisme – en påstand det ifølge eksperter ikke er vitenskapelig belegg for.

