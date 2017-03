USA-alliert skjøt ned billig drone med Patriot-missil

Dyrt ble det, men det virket, konstaterer den amerikanske hæren, som påpeker at det finnes langt billigere måter å slå ut en drone på. Hvilket land det dreier seg om, oppgis ikke.

– En svært nær alliert av oss skulle ta seg av en fiende som brukte et billig kvadrokopter. De skjøt ned med en Patriot-rakett. Og det virket. De fikk det til. Dette kvadrokopteret som kostet 200 dollar på Amazon, hadde ingen sjanser mot Patriot-raketten, sa general David Perkins på et militærseminar i Huntsville i Alabama denne uken, ifølge Fox News.

Perkins stilte i talen spørsmål ved den økonomiske siden.

– Jeg er ikke så sikker på at dette er en bra løsning, økonomisk sett. Faktisk tror jeg, at hvis jeg er fienden, kommer jeg til å gå inn på eBay og kjøpe så mange kvadrokopter til 300 dollar som jeg kommer over, slik at alle Patriot-rakettene kan bli oppbrukt, sa generalen.

Det finnes mer kostnadseffektive måter å håndtere små droner på, uttalte han, og nevnte elektronisk krigføring som en av dem.

Tidligere er det blitt kjent at IS-krigere har anskaffet kommersielt tilgjengelige droner og utstyrt dem med våpen. Irakiske styrker har i Mosul-kampene brukt rifler og maskingevær for å skyte ned disse dronene.

