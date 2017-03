Tyrkisk lasteskip sank utenfor Libya

Seks andre medlemmer av det tyrkiske mannskapet ble berget da skipet ba om bistand flere kilometer fra havnebyen Misrata, ifølge talsmann Ayoub Qassem.

Han sier også at det er satt i gang et søk etter de sju savnede, men at det er høy sjø og dårlig vær i området. Årsaken til forliset oppgis å ha vært dårlig vær og det at skipet var gammelt.

