Tillerson vil ha ny Nord-Korea-taktikk

Men kineserne utfordrer USA og sier at deres forslag om å trappe ned konfliktnivået på den koreanske halvøya er den eneste farbare veien å gå.

I forrige uke ba Kinas utenriksminister Wang Yi Nord-Korea om å stanse sine kjernefysiske aktiviteter, inkludert missiloppskytninger, i bytte mot at USA og Sør-Korea innstiller sine militærøvelser for å unngå en potensielt farlig konfrontasjon.

– Jeg mener det er viktig å innse at de politiske og diplomatiske forsøkene de siste 20 årene for å gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt, har sviktet. I lys av den stadig økende trusselen er det et klart behov for en ny tilnærming, sa Tillerson torsdag ettermiddag på en pressekonferanse i Japan.

Rask kinesisk reaksjon

Kinesiske myndigheter var raskt ute med å kommentere det amerikanske utspillet.

– Dersom USA eller et annet land har en bedre plan, et bedre forslag, så kom med det. Så lenge forslaget bidrar til å redusere den pågående spenningen, og til å få partene til å gjenoppta kontakten for å løse det koreanske kjernekraftspørsmålet, vil vi fortsatt ha en åpen og konstruktiv holdning, sa en talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet i Beijing samtidig som Tillerson uttalte seg i Tokyo.

USA kommer til å fortsette det nære samarbeidet med Japan og Sør-Korea for å stå imot trusselen fra Nord-Korea, men USA vil også rekke ut en olivengren til det nordkoreanske folket, sa utenriksministeren.

– Nord-Korea og dets folk trenger ikke frykte USA eller nabolandene, sa Tillerson, og indikerte at kritikken er rettet mot regimet i Pyongyang.

Til Sør-Korea

Tillerson skal etter besøket i Japan til Sør-Korea og deretter til Kina lørdag. Han varsler at han kommer til å be Kina gjøre mer for å legge press på Nord-Korea.

– Vi mener Kina spiller en svært viktig rolle. Vi skal ha diskusjoner med Kina for å finne ut hvilke andre tiltak som kan gjennomføres, sa Tillerson.

Kina er kanskje det eneste landet som har noen innflytelse av en viss tyngde overfor Nord-Korea. Landet har ignorert en serie med sanksjoner fra FN rettet mot Nord-Koreas omstridte våpenprogram.

