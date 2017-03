Skallet drapsmann vinner tupérettsak

Phillip John Smith ble i 1996 dømt for seksuelle overgrep mot en gutt over tre år og for å ha drept guttens far med 19 knivstikk. I 2012 fikk han innvilget søknad om å gå med tupé i fengselet for å få bedre selvfølelse. På permisjon i 2014 stakk han til Brasil. Da han ble pågrepet og satt i fengsel igjen, ble han fratatt parykken. Han fikk 33 måneders fengsel for å ha stukket av. Bilder av den pågrepne rømlingen, skallet, ble spredt i newzealandske medier.

– Jeg følte meg liten, fullstendig nedverdiget og ydmyket, forklarte Smith i retten, etter at han gikk til sak mot fengselet.

42-åringen sier at tupeen er viktig for rehabiliteringen hans og holder hodet hans varmt på vinteren, den er til og med spesialdesignet med gjennomsiktig membran, slik at han ikke skal kunne skjule noe under sveisen.

Dommer Edwin Wylie slo torsdag fast at å ta fra Smith håret var brudd på ytringsfriheten hans. Fengselet har to uker på seg til å anke saken eller levere tilbake tupeen.

Smith fikk ikke medhold i erstatningskravet på rundt 22.000 kroner.

