Säpo: – Den største terrortrusselen kommer fra enkeltpersoner

Säpo legger torsdag fram sin årsrapport i Stockholm, og sikkerhetspolitisjef Anders Thornberg sier at Säpo aldri har hatt en større og mer komplisert oppgave enn nå.

Årsaken er blant annet at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg og gitt Sverige en økt militærstrategisk betydning. Svenske statsborgeres rolle i internasjonal terrorisme spiller også inn.

– Vi hadde ingen terrorangrep i Sverige i 2016, men angrepene i Nice, Brussel og Paris viste at personer med forbindelser til Sverige deltar i den internasjonale terrorismen, sier Thornberg.

I årsrapporten skriver Säpo at det er størst sannsynlighet for at et terrorangrep i Sverige vil bli utført av en gjerningsperson som handler alene.

– Det eksisterer et trusselbilde i Sverige fra enkeltpersoner som er inspirert av ulike ekstreme ideologier. At de opererer alene gjør at de er vanskeligere å oppdage ettersom etterforskning stort sett går ut på å kartlegge kontakter mellom ulike individer, sier assisterende enhetssjef Fredrik Hallström til Expressen.

I rapporten bekreftes det også at spioner fra andre land har prøvd å søke jobb eller verve ansatte i svenske bedrifter med sikkerhetsklarering.

(©NTB)