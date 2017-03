Pirater friga kapret oljetanker utenfor Somalia

De åtte sjøfolkene som har vært holdt som gisler, var alle fra Sri Lanka.

– Puntlands maritime politistyrke satte skipet fri. De ga piratene et tilbud de ikke kunne motstå, sier John Steed, en tidligere britisk offiser som nå jobber for organisasjonen Oceans Beyond Piracy, og som i årevis har forhandlet med pirater for å få frigitt gisler.

Oljetankeren Aris 13 ble kapret mandag idet den var på vei fra Djibouti til Mogadishu. Det er første gang siden 2012 at et handelsskip er blitt kapret av somaliske pirater. Skipet hadde ikke væpnede vakter og seilte både nærmere den somaliske kysten og langsommere enn hva som anbefales for å unngå kapringer, ifølge Steed.

– Sinte på ulovlig fiske

Landsbyledere i Alula i den delvis autonome staten Puntland opplyser at piratene ikke hadde noen klare krav, de skal bare ha vært sinte på grunn av ulovlig fiske.

Skipet ble frigitt etter en kraftig skuddveksling mellom kystvakten i Puntland og væpnede menn ombord i en båt som antas å ha vært på vei til det kaprede skipet med mat og andre forsyninger. Ifølge Steed ble et ukjent antall personer såret i skuddvekslingen.

Skipet, som seiler under komorisk flagg, hadde torsdag kurs for havnen i Bossaso.

Avsluttet oppdrag

NATO avsluttet sitt antipiratoppdrag i desember, til tross for at FN i oktober advarte om at situasjonen er skjør og at somaliske pirater både har vilje og evne til å gjenoppta sin virksomhet.

Angrepet kom overraskende på shippingmiljøet siden mange pirater i Somalia har lagt den kriminelle virksomheten sin på hylla og i stedet valgt fiskeryrket etter det internasjonale fremstøtet for å få bukt med sjørøveriet.

