Hawaii stanset Trumps omstridte innreiseforbud

Innreiseforbudet skulle etter planen tre i kraft midnatt natt til torsdag. Avgjørelsen fra dommer Derrick Watson på Hawaii stanser iverksettelsen av ordren over hele USA midlertidig. Watson sier han er sikker på at de vil lykkes i å stoppe innreiseforbudet fordi det krenker grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag. Han la fram sin 43 sider lange avgjørelse mindre enn to timer etter at høringen var over.

Hawaii argumenterer for at forbudet diskriminerer basert på nasjonalitet, og det vil gjøre at innbyggere på Hawaii ikke kan få besøk av slektninger fra de muslimske landene som er del av presidentordren. Delstaten sier det i tillegg vil skade turistindustrien og muligheten til å tiltrekke seg utenlandske studenter og arbeidere.

–Juridisk feilgrep

Trump langer ut mot blokkeringen fra Watson og omtaler avgjørelsen som "fryktelig".

–Vi snakker om vår nasjons sikkerhet, tryggheten og sikkerheten for vårt folk, sier han. Trump mener den første presidentordren aldri skulle blitt satt til side.

–Denne dommen gjør at vi fremstår som svake, sier han og kaller avgjørelsen et juridisk feilgrep uten sidestykke.

Til en jublende folkemengde på et politisk massemøte i Nashville i Tennessee sier han onsdag kveld lokalt tid at han vil ta saken så langt som nødvendig, inkludert helt opp til høyesterett.

–Vi kommer til å vinne, sier han.

Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier han er overbevist om at innreiseforbudet vil tre i kraft, selv etter at Hawaii satte en stopper for det, skriver Reuters. Justisdepartementet kritiserer også avgjørelsen og sier den er svak i begrunnelse og omfang. Departementet er klar til å forsvare innreiseforbudet i en rettssak.

Forbud for seks land

Det er andre gang at en domstol setter en stopper for Trumps ordre om innreiseforbud for personer fra land med hovedsakelig muslimsk befolkning. Den første gangen ble innreiseforbudet stanset av dommeren James Robart i Seattle 4. februar. Det hvite hus anket ikke til høyesterett, men valgte i stedet å jobbe med en ny og mindre omfattende ordre om innreise.

Trumps nye presidentordre kom 6. mars og inkluderte innreiseforbud mot seks overveiende muslimske land, ikke sju som sist gang. Det er Syria, Libya, Somalia, Sudan, Iran og Jemen som fortsatt er inkludert, mens Irak er slettet fra listen.

I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger, er fjernet. Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.

En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise. Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, ble også fjernet.