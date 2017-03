Elev pågrepet etter skyting på fransk skole

To elever skal ha skutt med hagle mot rektor, som ble såret, melder avisen Nice-Matin. Minst to personer er lettere såret, ifølge fjernsynskanalen BFMTV. Den ene av de sårede ble truffet i magen, ifølge avisen Le Monde.

En person ble kort tid etter pågrepet for skytingen, skriver avisen L'Express. Den pågrepne er en 17 år gammel elev som var utstyrt med gevær, pistol og to granater, opplyser politiet til Le Monde. Det er ikke bekreftet at alle våpnene var ekte.

17-åringen er ikke kjent av politiet fra før.

Skal ha løpt fra stedet

Nyhetsbyrået AFP melder at en annen mistenkt skal ha løpt fra stedet etter skytingen, som skjedde på skolen Alexis de Tocqueville i Grasse, en liten by som ligger i åsene vest for Nice og nord for Cannes. Det er ikke bekreftet at en person er på frifot, ifølge Le Monde.

En annen politikilde sier at tenåringen som er pågrepet var alene om angrepet, mens kontoret til byens borgermester uttaler at to elever skjøt mot skolens rektor.

Sky News melder at det skal ha dreid seg om en hendelse mellom to elever og at saken ikke er koblet til terrorisme. Le Monde skriver også at det ikke skal være noen forbindelser til islamistisk terrorisme og føyer til at den pågrepne eleven skal ha sett på videoer av massedrap, ifølge en politikilde.

Terrorvarsel

Myndighetene sendte ut terrorvarsel da skytingen ble kjent og oppfordret folk til å holde seg innendørs. Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og elevene er brakt i sikkerhet i andre skolebygg i Grasse.

Flere elever løp fra skolen og gjemte seg i et supermarked i nærheten da det oppsto rykter om et forestående angrep.

Statsminister Bernard Cazeneuve avbryter et besøk i Somme på grunn av skoleskytingen og brevbombeangrepet mot Det internasjonale pengefondet (IMF) i Paris, ifølge avisen.