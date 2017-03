Amerikansk UD med ny mediestrategi

Utenriksminister Rex Tillerson bryter en lang tradisjon når han ikke vil la pressen reise sammen med ham fra 15. til 19. mars i Asia. Vanligvis er det en gruppe på rundt 15 journalister som får reise med USA-delegasjonen på flyet sammen med utenriksministeren. De blir akkreditert på forhånd og betaler selv for reisen. Denne gangen er kun én journalist med på flyet, en reporter fra det konservative magasinet Independent Journal Review.

–Utenfor boksen

Talsperson for utenriksdepartementet, Mark Toner, fikk onsdag spørsmål om hvorfor de har endret praksis.

– Dette er en sjanse, en mulighet for en ny administrasjonen, til å tenke utenfor boksen, hvis jeg kan si det sånn, rundt måter vi dekker eller hvordan vi håndterer dekningen av statsråden, sier Toner.

Han lover at de rundt 20 journalistene som følger ruta til Tillerson i Asia på egen hånd, skal få tilgang til dekke besøkene.

Tyst fra Tillerson

– Det ble bestemt å kun ta med én journalist som er fra en mediebedrift som ikke vanligvis reiser med statsråden, som en del av innsatsen for å inkludere et bredere utvalg av amerikanske medier, sier Toner, som også jobbet under forrige president, Barack Obama.

Siden Tillerson ble utenriksminister 2. februar har han bare uttalt seg offentlig tre ganger. Han har ikke avholdt en eneste pressekonferanse og heller ikke svart på spørsmål når journalister har ropt dem ut under fotograferingsseanser.

