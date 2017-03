Velgeroppgjør om ytre høyre i Nederland 

Skinnende sol, vårtemperaturer og lange køer utenfor valglokalene. Det var bildet da Nederland holdt valg onsdag.

Fem timer før stengetid hadde 43 prosent av de stemmeberettigede avgitt stemme, ifølge gallupinstituttet Ipsos. I forrige valg i 2012 lå andelen på 37 prosent på det samme tidspunktet.

Ipsos spådde en valgdeltakelse på over 80 prosent, opp fra snaut 75 prosent i 2012.

Symboltungt valg

Det store spørsmålet var hvor mange stemmer som ville gå til høyrepopulisten Geert Wilders og hans parti PVV.

Vanligvis er det minimal internasjonal interesse for nederlandske valg, men denne gangen har verden fulgt utviklingen med argusøyne. Årsaken er at valget ses på som en viktig indikasjon på hvor sterke de høyrepopulistiske strømningene er i Europa etter brexit og Donald Trumps sjokkseier i presidentvalget i USA – og før valgene i Frankrike og Tyskland.

– Dette er et avgjørende valg for Nederland, sa Rutte da han avga stemme.

– Det er en sjanse for et stort demokrati som Nederland til å gjøre et poeng ut av å stoppe dominoeffekten av en feil type populisme, sa han.

"Har satt vårt preg"

De siste målingene før valget viste en nedadgående trend for Wilders, mens Rutte økte sin ledelse.

Wilders avla stemme på en skole i Haag klokken 9 onsdag morgen, med stor sikkerhet og stort frammøte av presse. Der gjentok Wilders sitt poeng om at han uansett har vunnet fordi andre partier har begynt å etterape ham.

– Vi har satt vårt preg på valget. Alle snakker om våre saker, sa Wilders.

Han fastholdt at partier som PVV var kommet for å bli, og at det samme ville vise seg i Frankrike og Tyskland, uansett utfall i det nederlandske valget.

– Denne ånden går ikke inn i lampen igjen. Folk føler seg feilrepresentert, sa Wilders.

Advarsel fra Rutte

Rutte advarte velgerne mot å ta en VVD-seier på forskudd. I et forsøk på å mobilisere så mange hjemmesittere og tvilere som mulig sa han at det var fare for at nederlenderne torsdag morgen ville stå opp og finne ut at Geert Wilders ledet det største partiet.

Rutte er inne i sin andre periode som statsminister. Hans høyreliberale parti VVD fikk 26,6 prosent av stemmene i valget i 2012. På de siste målingene før onsdagens valg lå oppslutningen i snitt på rundt 17 prosent, ifølge nettstedet Peilingwijzer.

Det var likevel nok til en klar tetposisjon i det svært fragmenterte partilandskapet i Nederland.

Etter valget venter trolig kompliserte koalisjonsforhandlinger, og det kan bli nødvendig med både fire og fem partier for å danne et flertall.

