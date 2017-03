Merkels stabssjef truer tyrkiske politikere med innreiseforbud

Innreiseforbudet vil i så fall gjelde tyrkiske politikere som vil drive valgkamp blant tyrkiske innvandrere, sier Altmaier.

Lokale myndigheter i flere tyske byer nektet i forrige uke flere politiske møter der tyrkiske politikere skulle ha deltatt. Begrunnelsen var blant annet hensyn til brannsikkerhet.

President Recep Tayyip Erdogan reagerte med raseri og anklaget Tyskland for å bruke nazi-metoder, noe han også anklager Nederland for etter at landet nektet to tyrkiske statsråder innreise.

Altmeier understreker i et intervju med det tyske mediekonsernet Funke at Tyskland, i likhet med alle andre land, er i sin fulle rett til å nekte andre lands statsråder innreise. Dette har imidlertid aldri skjedd i Tyskland, men er nå til vurdering, sier han.

– Vi vil se nøye på hva som kan forsvares, og hva som ikke kan forsvares. Et innreiseforbud vil være siste utvei. Vi forbeholder oss retten til å innføre det, sier Altmaier.

(©NTB)