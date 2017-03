IOM: Nærmere 100.000 er fordrevet fra Mosul

Irakiske styrker iverksatte i februar en større offensiv for å drive IS ut av den vestlige delen av Mosul. Styrkene har tidligere lyktes med å drive IS ut av de østlige bydelene, men fortsatt pågår kamper vest i byen. Det bor rundt 750.000 mennesker i denne delen av byen, og som følge av kampene har nå 97.374 mennesker flyktet, opplyste IOM onsdag.

Totalt lever nærmere 240.000 mennesker fortsatt på flukt som følge av kampene i og rundt Mosul, ifølge IOM.

