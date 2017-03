Erdogan anklager igjen Nederland for Srebrenica-massakren 

– De har ikke noe å gjøre med sivilisasjon, de har ikke noe å gjøre med den moderne verden. Det var de som massakrerte over 8.000 bosniske muslimer i Srebrenica, sa Erdogan onsdag, samtidig som nederlenderne gikk til urnene for å velge ny nasjonalforsamling.

Det var andre dag på rad at Erdogan dro fram Srebrenica-massakren i striden med Nederland. Tirsdag sa Erdogan at nederlenderne var ansvarlige for forbrytelsen fordi de ikke klarte å hindre massedrapet.

– Nederland og nederlenderne, vi kjenner dem fra Srebrenica-massakren. Vi vet hvor ødelagt deres moral, deres karakter er på grunn av de 8.000 bosnierne som ble massakrert, sa Erdogan tirsdag.

– Historieforfalskning

Etter den første anklagen svarte Nederlands statsminister Mark Rutte med å kalle presidentens påstander totalt uakseptable.

– Dette er motbydelig historieforfalskning. Han fortsetter å eskalere situasjonen, sa Rutte.

Nederlandske FN-soldater klarte ikke å hindre massedrapet på 8.000 gutter og menn i Srebrenica i Bosnia i 1995 – noe som fortsatt er et nasjonalt traume i Nederland.

– Fascisme

Bakgrunnen for Erdogans anklager er striden om de tyrkiske ministrene som ikke fikk delta på valgmøter for tyrkiske statsborgere bosatt i Nederland og andre europeiske land. Møtene ble arrangert i forkant av den tyrkiske folkeavstemningen som skal holdes neste måned.

Erdogan mener motstanden mot valgmøtene er et utslag av høyreekstremisme i Europa.

– Fascismens ånd går amok i Europas gater, sa Erdogan onsdag.

I forkant av det nederlandske valget har partiet til høyrepopulistiske og antiislamske Geert Wilders ligget godt an på meningsmålingene. Han har tidligere tatt til orde for å forby Koranen.

Twitter-kontoer hacket

Både EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker og EU-presidenten Donald Tusk reagerer sterkt på Erdogans uttalelser.

– Hvis noen ser fascisme i Rotterdam, har de fjernet seg fullstendig fra virkeligheten, mener Tusk.

Twitter-kontoene til blant andre UNICEF, tennislegenden Boris Becker og en tysk fotballklubb ble onsdag angrepet av pro-tyrkiske hackere. På kontoene dukket det opp anklager mot "Nazi-Tyskland" og "Nazi-Holland".

