Edderkopper spiser enorme mengder insekter

Studien som ble publisert i The Science of Nature tirsdag er den første av sitt slag. Forskerne fra universitetene i Lund og Basel har sett på data fra 65 tidligere undersøkelser for å anslå at det finnes totalt 25 millioner tonn edderkopper på Jorden. Deretter har de sett på hvor mye mat edderkoppene trenger for å overleve, og med det kommet fram til at de åttebeinede insektene forsyner seg med mellom 400 og 800 millioner tonn insekter og andre virvelløse skapninger hvert år. Til sammenligning spiser mennesker 400 millioner tonn kjøtt og fisk årlig.

Dette viser hvilken betydning edderkoppene har i å begrense spredningen av sykdommer, og forskerne håper funnet vil føre til at flere verdsetter edderkoppenes viktige rolle. Det finnes 4.500 kjente edderkopparter, og alle spiser kjøtt. De kan bevege seg over store distanser, helt opp til 30 kilometer per dag, for å finne mat. Edderkoppen er også selv en viktig kilde til mat for over 8.000 typer fugler og andre rovdyr.

(©NTB)