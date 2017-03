Børsoppgang etter renteheving i USA

– Det enkle budskapet er at økonomien går bra, sa sentralbanksjef Janet Yellen da hun holdt pressekonferanse i forbindelse med renteøkningen.

Da New York-børsen stengte onsdag kveld hadde aksjeindeksen Standard & Poor's steget med 0,8 prosent. Samtidig falt kursen på dollar mot andre valutaer, mens gullprisene steg.

– Det er definitivt et tegn på en positiv stemning, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Det er andre gang på tre måneder at renta blir satt opp. USAs sentralbank, Federal Reserve, har også gitt signaler om ytterligere to rentehevinger i år. Det kan gi et rentenivå på rundt 1,5 prosent, eller en dobling fra dagens nivå, ifølge nyhetsbyrået AP.

Framtidstro kan gi inflasjonspress

– Det vi ser nå, er at etter at Trump ble valgt som president, har tilliten blant konsumenter og småbedrifter tatt seg veldig opp. De har fått en veldig tro på framtida, sier Due-Andresen.

En gradvis bedring i økonomien og et styrket arbeidsmarked kan samtidig gi økt lønnsvekst og høyere inflasjon. Å heve styringsrenta er et middel for å hindre dette.

– Problemet er at så langt er det mest forventningene som har trukket oppover. Den realøkonomiske utviklingen har ikke vært like sterk. Det er en risiko for at folk blir skuffet, påpeker hun.

En renteøkning i USA vil trolig få lite å si for Norges Banks rentebeslutning nå, men høyere renteforventninger internasjonalt vil trolig trekke opp rentebanen til Norges Bank fra 2019 og utover, mener seniorøkonomen. Torsdag skal banken legge fram en ny renteprognose fram mot 2020.

Raskere renteøkning i Norge

– Den nye rentebanen vil trolig ligge litt over den som ble lagt fram i desember. Det betyr i så fall at Norges Bank ser for seg noe raskere rentehevinger fremover i tid enn ellers, som følge av økte renter ute, sier sjeføkonomen.

Økonomiprofessor Knut Anton Mork ved NTNU mener at hevingen av den amerikanske styringsrenta er viktig for å holde verdensøkonomien i orden.

– Det viser at den amerikanske sentralbanken holder orden på sin økonomi og hindrer at inflasjonspresset kommer tilbake, sier han.

(©NTB)