Aarebrot venter sentrum-høyre-regjering i Nederland 

– De som har gått fram, er de tradisjonelle sentrumspartiene, sier Aarebrot til NTB.

I en valgdagsmåling Ipsos har gjort for fjernsynskanalene NOS og RTL, går D66, som ligner Venstre i Norge, og CDA, som ligner KrF i Norge, fram med til sammen 13 mandater, påpeker han. Samtidig går det høyreliberale regjeringspartiet VVD tilbake, mens venstresiden holder seg stabil fordi framgangen til det grønne partiet GroenLinks veier opp for tilbakeslaget for arbeiderpartiet PvdA.

– Det du vil få som en sannsynlig regjeringsdannelse, er VVD sammen med CDA, D66 og GroenLinks. De fire partiene har flertall i det nye andrekammeret. Det blir en sentrum-høyre-koalisjon, med andre ord noe som ligner på statsminister Erna Solbergs drøm, men som hun ikke kan realisere, sier Aarebrot til NTB.

– Det blir mer makt til sentrum, sier han.

Han tror et samarbeid med de mer høyrevridde partiene VDD og CDA kan bli lettere å svelge for GroenLinks fordi Parisavtalen har gjort det lettere å få gjennomslag for miljøkrav.

