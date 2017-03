Sør-Koreas leder avslår rådgiveres oppsigelser

Oppsigelsene til de 13 rådgiverne avslås fordi Hwang ønsker å sikre stabilitet i statssaker. Seniorrådgiverne har bistått Hwang etter at Park ble avsatt fredag, og Hwang, som er statsminister, har siden fungert som regjeringsleder.

President Park ble stilt for riksrett i desember etter å ha blitt anklaget for korrupsjon, og fredag kom avgjørelsen fra forfatningsdomstolen: Hun må fratre stillingen permanent. Landet vil holde presidentvalg i mai for å finne hennes etterfølger.

