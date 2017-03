Conway: Ingen bevis for at Obama avlyttet Trump

– Svaret er at jeg ikke har noe bevis. Og jeg er veldig glad for at etterretningskomiteen i Representantenes hus etterforsker saken, sier hun i et intervju med ABC.

Meldingen kommer etter at hun ble bedt om å forholde seg til en rekke kommentarer fra helgen, der hun blant annet insinuerte at Obama hadde iverksatt en storstilt overvåking av Trump.

– Det jeg kan si er at det er mange måter å overvåke hverandre. Du kan overvåke noen gjennom deres telefoner, selvfølgelig gjennom fjernsynsapparater og på mange måter, inkludert mikrobølgeovner som kan forvandles til kameraer, sa hun i et intervju med New Jersey's Bergen County Record søndag.

Mandag gikk Conway tilbake på uttalelsene og sa at hun hadde snakket om «overvåking generelt», ikke om Obamas påståtte overvåking av Trump. Samme dag ba justisdepartementet om mer tid til å undersøke presidentens beskyldninger.

(©NTB)