UNICEF: Minst 652 barn drept i Syria i 2016

Idet Syria går inn idet sjuende året med krig gjør FNs barnefond (UNICEF) opp status for barnas situasjon og konkluderer med at de har betalt den høyeste prisen for krigen. I det som ble konfliktens blodigste år ble 652 barn drept i 2016, en økning på 20 prosent fra året før. 255 av disse barna ble drept på eller ved skolen sin. Barn er også drept på sykehus, lekeplasser, i parker og eget hjem.

– I dag er det ingen steder i Syria hvor barn kan føle seg trygge. Det er en tung byrde å bære for små skuldre, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

Vonde tall

Hver tredje skole i Syria er ute av bruk fordi de er okkupert av væpnete grupperinger. I tillegg til at seks millioner syriske barn er på flukt har like mange behov for humanitær bistand. Det er 13 områder i Syria under beleiring, og 280.000 barn lever avskåret fra humanitær hjelp fordi det er umulig å komme inn i de beleirede områdene.

Fattigdommen gjør at barn må arbeide for å skaffe penger til familien i to tredeler av husstandene. I tillegg øker bruken av barnesoldater, ifølge UNICEF. Minst 851 barn ble rekruttert i fjor, mer enn dobbelt så mange som i 2015. Barna tvinges til å slåss ved fronten, til å gå i angrep, og i verste fall til å utføre henrettelser. Antallet barn som er bombebærere er også økende.

Prøver å hjelpe

UNICEF og andre hjelpeorganisasjoner har opplevd at nødhjelp har blitt fjernet fra konvoier, og i fjor ble hjelpekonvoier på vei inn i Aleppo angrepet.

Viken var nylig i Jordan for å se på UNICEFs arbeid for barn i flyktningleiren Azraq.

– Over 2,3 millioner syriske barn lever som flyktninger i nabolandene Tyrkia, Libanon, Jordan, Egypt og Irak, sier hun.

– Det gjøres et imponerende arbeid for å hjelpe disse barna til å leve et tilnærmet normalt liv. Stadig flere barn på flukt får tilbud om skolegang, og skolene i flyktningleiren kjører doble skift for at flest mulig skal få utdanning, forklarer Viken.

