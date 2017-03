Seier for Mays brexit-plan i Parlamentet

Endringsforslagene har tidligere fått flertall i Overhuset, men mandag sa Underhuset nei.

Det ene forslaget gikk ut på at de folkevalgte skal ha siste ord når det gjelder hvorvidt den framtidige avtalen mellom EU og Storbritannia er god nok til at Storbritannia kan forlate EU.

Det andre forslaget gikk ut på at rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia skal beskyttes under utmeldingsprosessen.

Forslagene skal nå på ny behandles i Overhuset, som tidligere har stemt ja til begge endringene. Først når brexit-loven er vedtatt i begge kamre i Parlamentet, vil statsminister Theresa May kunne utløse artikkel 50 i EU-traktaten, som betyr at Storbritannia formelt kan starte forhandlingene om britenes framtidige forhold til EU.

Slutten av mars

Mays mål har vært at artikkel 50 skal utløses innen slutten av mars, slik at den to år lange utmeldingsprosessen kan starte.

Før mandagens behandling i Parlamentet ble det spekulert på om May kom til å utløse artikkel 50 allerede tirsdag, såfremt Overhuset godkjente Mays brexit-plan uten endringer senere mandag kveld.

Men avisa The Guardian skriver at May har sørget for å punktere alle spekulasjoner, og at det fortsatt ligger an til at hun vil trykke på utmeldingsknappen i slutten av mars. Avisa har ikke oppgitt noen kilde for opplysningene.

Fryktet sterke føringer

Brexit-minister David Davis ba tidligere på dagen parlamentarikerne om ikke å si ja til endringene fordi de vil "binde Mays hender".

Både i Mays konservative parti og opposisjonspartiet Labour er det representanter som ønsker at Parlamentet skal ha det endelige ordet når det gjelder brexit. Det ville betydd at Parlamentet ville kunne si nei til brexit hvis det ikke foreligger en akseptabel avtale mellom Storbritannia og EU etter den to år lange forhandlingsprosessen.

May ønsker på sin side at Parlamentet skal få stemme over den framforhandlede avtalen, men hvis avtalen blir nedstemt, vil Storbritannia forlate EU uansett.

