Rumenere i korrupsjonsprotester

Det var demonstrasjoner i ytterligere seks andre byer søndag, men protestene var størst i hovedstaden.

Demonstrasjonene begynte i januar da regjeringen vedtok et hastedekret som skulle avkriminalisere visse former for korrupsjon, et vedtak som mange antar skulle hjelpe noen politikere. Dekretet ble senere trukket tilbake, men protestene fortsatte fordi rumenere frykter nye planer for å skape smutthull for korrupte politikere.

