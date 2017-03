Krekar-rettssak i Italia utsatt til høsten

Det første rettsmøtet i saken startet mandag morgen i den norditalienske byen Bolzano. Nyhetsbyrået ANSA skriver mandag ettermiddag at dommerne har besluttet at prosessen skal utsettes til 23. og 24. oktober.

Krekars italienske forsvarer, Enrica Franzini, ba om at oversettelsene av telefonavlyttinger av samtaler mellom de seks terrortiltalte skulle verifiseres av eksperter, ettersom hun mente at de kunne misforstås.

Det avviste retten, men etter forespørsel fra påtalemyndigheten fikk retten tilgang til flere avlyttinger, og disse må nå oversettes fra kurdisk, ifølge ANSA. Tre konsulenter er leid inn for å oversette materialet.

– Det er bare en bekreftelse på at det ikke er en sak. Til høsten kommer de til å finne på noe annet, sier Krekars advokat Brynjar Meling til NTB mandag kveld.

– Fri mann

Meling sa søndag til NRK at verken han eller hans klient er gjort kjent med hva Krekar er tiltalt for. Meling sa at Krekar ikke har fått noen innkalling, han har ikke fått forkynt anklagen mot seg, og han var heller ikke kjent med hva rettsmøtet mandag skulle handle om.

Domstolen erklærte mandag at beskjedene sendt til Krekar var gjort på regulært vis, blant annet ettersom de hadde blitt oversatt til engelsk.

Da utleveringsbegjæringen mot Krekar, hvis egentlige navn er Najmuddin Faraj Ahmad, ble behandlet i norsk rett for første gang, ble den opprinnelige siktelsen i Italia kjent.

– Siktelsen gir noe av rammen for en anklage. Men vi vet ikke om det er denne som ligger til grunn for det videre arbeidet med en tiltale og en hovedforhandling. Vi vet heller ikke hvilke deler av siktelsen som er frafalt, sa Meling søndag. Han sa han ikke vil anbefale Krekar å reise til Italia og "spille tombola med sin egen fremtid i en italiensk domstol".

Ingen av de tiltalte var til stede i rettsmøtet mandag.

Terrornettverk

12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av en rekke menn i flere land i Europa i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Krekar er mistenkt for å være leder for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble arrestert i Europa. Ifølge italiensk påtalemyndighet hadde gruppa også forgreninger i Midtøsten. Det endelige målet skal ha vært å styrte regjeringen i irakisk Kurdistan og erstatte den med en teokratisk stat basert på sharialov.

Ifølge italienske medier er det den antatt minst farlige grupperingen av det angivelige terrornettverket som er gjenstand for mandagens rettsmøte.