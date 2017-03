Den prisvinnende fotografen Nick Ut pensjoneres

Ut oppsummerer selv karrieren sin i fire ord: «Fra helvete til Hollywood» – og han har bildene til å bevise det. Hans mest kjent bilde er et svart-hvitt-bilde av ni år gamle Kim Phuc, som skrikende flykter naken sammen med andre barn etter et amerikansk napalmangrep i landsbyen Trang Bang i Vietnam 8. juni 1972. Ut var 21 år da han tok bildet.

–Bildet endret mitt liv. Og det endret Kims liv, sier Ut.

Etter at han hadde tatt bildet, satte han kameraet til side og fikk niåringen til sykehus, hvor legene reddet livet hennes, skriver AP. Ut og Phuc er venner den dag i dag.

Siden den tid har han tatt titusener av bilder, inkludert av de fleste A-kjendiser som har gått på den røde løperen i Hollywood eller som har havnet i en rettssal på feil side av loven.

–Alle stjerner med problemer kommer til å se meg, spøker den nå 65 år gamle fotografen. Ett bilde viser skuespilleren Robert Blake med hodet på bordet like etter at han ble frikjent for å ha drept sin fraskilte kone, mens et annet viser Michael Jackson dansende på en bil utenfor en rettssak hvor han senere ble frikjent for overgrep mot barn.

Nick Ut har imidlertid ingen planer om å la kameraet støve ned når han blir pensjonert i slutten av måneden.

–Jeg skal ta bilder til jeg dør. Kameraet mitt er som min lege, som min medisin.

