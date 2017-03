Afghanske sikkerhetsstyrker frigjorde Taliban-fanger

Aksjonen fant sted i landsbyen Chah Mirza i Helmand-provinsen, og det var 28 sivile og fire politifolk blant fangene som ble frigjort, opplyser en talsmann for forsvarsdepartementet i Kabul.

En talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, sier at det slett ikke var noe fengsel de afghanske sikkerhetsstyrkene stormet, men et behandlingssenter for narkomane.

– Afghanske styrker trodde at dette var Taliban-fanger, men nei. Det var familiene deres som kom med dem. De var under behandling hos religiøse ledere, sier han.

I 2016 ble over 100 fanger frigjort av afghanske sikkerhetsstyrker i det samme området, i aksjoner som ifølge myndighetene var rettet mot Taliban-fengsler.

(©NTB)