Streik blant bakkepersonell på flyplasser i Berlin

Streiken rammer trafikken både ved Berlins hovedflyplass Tegel og ved Schönefeld-flyplassen, og den kommer bare to dager etter forrige streik som resulterte i 650 innstilte flyavganger.

Årsaken er en konflikt om lønn for 2.000 bakkeansatte i fagforeningen Verdi. Også i forrige måned la bakkepersonell ved de to flyplassene ned arbeidet ved to anledninger.

Norwegian opplyser at flyene til og fra Berlin vil bytte flyplass til Hamburg, og at det vil bli satt opp buss mellom Berlin og Hamburg. Dette skal ikke medføre vesentlige forsinkelser, men reisetiden mellom de to tyske byene med buss for fly er rundt tre timer, så passasjerene må beregne god tid.

Pressekontakt Rebecca Mathers i SAS opplyser at den ene flygingen som SAS har til Berlin i morgen, er innstilt.

-Ellers prøver vi å booke om til andre fly eller andre flyplasser, sier Mathers til NTB.

