Ordkrig mellom statsministrene i Nederland og Tyrkia

I en pressemelding fra den nederlandske regjeringen søndag morgen skriver statsminister Mark Rutte at besøket, der Kaya skulle til Rotterdam for å drive valgkamp, var uansvarlig:

– Fatma Betul Sayin Kaya ble advart i forkant om at hennes planlagte kampanjebesøk på det tyrkiske konsulatet var uønsket. Likevel fortsatte statsråden og reiste til Nederland, heter det i meldingen.

Etter flere timer med forhandlinger, sittende i bilen sin utenfor konsulatet, ble Kaya bedt om å forlate landet. Hun ble eskortert til den tyske grensen av politiet.

Får stryk

Den tyrkiske statsministeren Binali Yildirim kaller det uakseptabel behandling og sier Tyrkia vil reagere kraftig mot Nederland. I en uttalelse søndag ber Yildrim tyrkere i Europa om å holde seg rolige. Han ber dem stemme i folkeavstemningen 16. april, valget som er bakgrunn for konfliktene med flere europeiske land den siste tiden.

Landene Tyrkia krangler med om valgmøtene er alle med i forsvarsalliansen NATO.

– Våre såkalte europeiske venner som snakker om demokrati, frihet og menneskerettigheter, har strøket i faget, sier Yildrim.

Eskortert ut

Familieminister Kaya var i Tyskland for å delta på politiske møter da hun lørdag bestemte seg for å kjøre til Nederland i bil etter at nederlandske myndigheter nektet flyet med hennes regjeringskollega utenriksminister Mevlut Cavusoglu å lande i Rotterdam tidligere samme dag. Hun ble først stanset av grensepolitiet idet hun krysset grensen fra Tyskland i bil lørdag. Deretter ble hun holdt tilbake av politiet da hun forsøkte å komme inn på det tyrkiske konsulatet i Rotterdam senere.

Mens Kaya satt utenfor konsulatet bygget det seg opp en stor, stille sympatiaksjon fra over tusen mennesker. Da situasjonen tilspisset seg, med flaskekasting og bråk, satte politiet inn ridende politi med batonger, hunder og vannkanoner i et forsøk på å bryte opp demonstrantene.

Uønsket

Den svært anspente situasjonen mellom landene startet da nederlandske myndigheter nektet Cavusoglu å delta på et politisk møte på det tyrkiske konsulatet. Bakgrunnen for møtet er den tyrkiske folkeavstemningen i april der det skal stemmes over om president Recep Tayyip Erdogan skal få utvidet makt. Cavusoglu dro i stedet til Metz i Frankrike, der han skal ha møte på konsulatet der søndag, med franske myndigheters tillatelse.

Tidligere i uka måtte Cavusoglu avlyse et planlagt valgmøte i Hamburg, noe som fra tysk hold ble begrunnet med dårlig brannsikkerhet i lokalet der møtet skulle finne sted.

Forrige uke avlyste lokale myndigheter i Tyskland flere andre lignende møter. Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet. Også i Østerrike og Sveits har myndighetene satt ned foten for tyrkiske statsråder som ville holde politiske møter.

I Tyrkia er det store demonstrasjoner mot Nederland utenfor landets konsulat og ambassade i Istanbul og Ankara.

(©NTB)