Nederlandsk politi bruker vannkanoner mot tyrkiske demonstranter

Tyrkerne protesterte mot behandlingen av den tyrkiske familie- og sosialministeren Fatma Kaye tidligere på dagen.

Demonstrasjonen var i mange timer en stille protest fra over tusen mennesker utenfor konsulatet. Noen skal imidlertid ha kastet flasker og angrepet politibiler, som så ble trukket tilbake. Politiet sendte inn ridende politi med batonger, hunder og vannkanoner i et forsøk på å bryte opp demonstrantene.

Eskortert ut

Familieminister Kaye var i Tyskland for å delta på politiske møter da hun lørdag bestemte seg for å kjøre til Nederland i bil etter at nederlandske myndigheter nektet flyet med hennes regjeringskollega utenriksminister Mevlut Cavusoglu å lande i Rotterdam tidligere samme dag. Hun ble først stanset av grensepolitiet idet hun krysset grensen fra Tyskland i bil lørdag. Deretter ble hun holdt tilbake av politiet da hun forsøkte å komme inn på det tyrkiske konsulatet i Rotterdam senere.

Hun ble ifølge nederlandske medier bedt om å forlate landet, men nektet i flere timer å gå ut av bilen utenfor konsulatet. Natt til søndag ble hun flyttet over i en annen bil og ført vekk med politieskorte.

– Hun er på vei fra Rotterdam til Tyskland. Hun blir tatt til grensen og utvist, uttalte byens ordfører Ahmed Aboutaleb kort tid etter.

Uønsket

Den svært anspente situasjonen mellom Nederland og Tyrkia startet da nederlandske myndigheter nektet Cavusoglu å delta på et politisk møte på det tyrkiske konsulatet i Rotterdam. Bakgrunnen for møtet er den tyrkiske folkeavstemningen i april der det skal stemmes over om president Recep Tayyip Erdogan skal få utvidet makt. Cavusoglu dro i stedet til Metz i Frankrike, der han skal ha møte på konsulatet der søndag, med franske myndigheters tillatelse.

Tyrkia har truet med sanksjoner mot Nederland, og president Erdogan har kalt nederlenderne for "nazi-levninger og fascister". Tyrkisk UD kalte lørdag Nederlands chargé d'affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest mot behandlingen av landets utenriksminister. Kort tid etter kunngjorde det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara at den nederlandske ambassadøren til Tyrkia ikke får vende tilbake til Tyrkia med det første. Ambassadøren er for tiden på reise utenfor Tyrkia.

Mer bråk

Tidligere i uka måtte Cavusoglu avlyse et planlagt valgmøte i Hamburg, noe som fra tysk hold ble begrunnet med dårlig brannsikkerhet i lokalet der møtet skulle finne sted.

Forrige uke avlyste lokale myndigheter i Tyskland flere andre lignende møter. Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet. Også i Østerrike og Sveits har myndighetene satt ned foten for tyrkiske statsråder som ville holde politiske møter.

Foran det nederlandske generalkonsulatet i Düsseldorf i Tyskland protesterte rundt 300 mennesker mot behandlingen av tyrkiske politikere den siste tiden. Ifølge tysk politi var det snakk om en fredelig demonstrasjon. De hadde rundt 150 betjenter og helikopter på stedet, der det ble vaiet med tyrkiske flagg og sunget "Nederland er nazister".

