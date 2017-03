Dødstallene stiger etter eksplosjoner i Syria

Syrias innenriksminister Mohamed al-Shaar sier at en granskningskommisjon er nedsatt for å etterforske bombeaksjonene og finne "de kriminelle hvis eneste formål er å drepe". Ministeren besøkte flere av de skadde på sykehus og lovet dem å stramme inn på sikkerheten for å forebygge lignende angrep på sivile.

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) eksploderte de to bombene i gamlebyen i Damaskus. Den første eksploderte da en buss passerte, og omtrent samtidig sprengte en selvmordsbomber seg i en menneskemengde i det samme området, tett ved den kjente Bab al-Saghir-gravplassen som årlig besøkes av sjiamuslimske pilegrimer fra hele verden.

En talsmann for irakiske myndigheter sier at foreløpige opplysninger tyder på at 40 irakiske statsborgere ble drept, mens rundt 120 andre irakere ble såret i bombeeksplosjonene. Irakiske regjeringsstyrker er for tiden engasjert i en offensiv for å drive ekstremistene IS ut av landet.

Det syriske nyhetsbyrået SANA bekrefter at "to bomber plassert av terrorister eksploderte nær Bab a-Saghir-gravplassen i Bab Musalla" og melder om "døde og sårede".

Ingen har foreløpig påtatt sag ansvaret for angrepene.

– Det internasjonale samfunn må fordømme disse terrorhandlingene rettet mot irakiske sivile som besøker hellige steder, sier en talsmann for den irakiske utenriksministeren, Ahmed Jamal.

