FN slår alarm – 20 millioner trues av sult 

FN har i lengre tid advart mot en massiv sultkatastrofe i Afrika på grunn av lengre tids tørke, og i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria forsterkes dette av væpnede konflikter.

FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien ba denne uka Sikkerhetsrådet om straks å overføre de nødvendige midler for å hindre massedød i disse fire landene.

– For å være helt konkret: Vi trenger 4,4 milliarder dollar (38 milliarder kroner) før juli, slår O'Brien fast.

Ekstremt krevende

President i Røde Kors, Sven Mollekleiv, kom lørdag hjem fra et besøk i Kenya, der han blant annet hadde samtaler med lederen for Somalias Røde Halvmåne. Han slutter seg til O'Briens virkelighetsbeskrivelse.

– Det som gjør denne situasjonen så ekstremt krevende, er at den rammer så store områder og så mange mennesker samtidig, sier Mollekleiv til NTB.

Han minner om at 260.000 mennesker senest i 2011 døde av sult i Somalia, et land Mollekleiv også kjenner godt fra sin tid som generalsekretær i Røde Kors. Første gang han besøkte landet var under den store sultkatastrofen i 1992.

– Vi ser nå hvordan historien gjentar seg, sier han.

Ulykkelig kombinasjon

I alle de fire landene som nå er hardest rammet, er det en ulykkelig kombinasjon av væpnede konflikter og tørke som ligger bak. Både FN, Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner har lenge advart om hva som var i ferd med å skje.

– Dette burde ikke komme som en overraskelse på noen. Konfliktene er menneskeskapt, og vi har visst om klimaendringene som også delvis er menneskeskapt, sier Mollekleiv.

Mindre vilje

Presidenten i Røde Kors er bekymret over det han mener er en synkende vilje internasjonalt til å komme ofre for katastrofer til unnsetning.

– Viljen til å trå til er svekket, flere land bidrar nå mindre enn de gjorde, konstaterer Mollekleiv, som med bekymring har merket seg de mange uttalelsene fra USA president Donald Trump i den sammenheng.

– Men katastrofer som denne vil ikke bare ramme dem som lider, sulter og dør, men hele verdenssamfunnet. Kriger, konflikter og klimaendringer vil drive flere på flukt. Mennesker som ikke lenger har noe å tape, fanges lettere opp av ekstreme og voldelige grupper, og dette vil på sikt ramme dem som nå sier at de bare vil tenke på seg selv, sier Mollekleiv.

(©NTB)