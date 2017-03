Erdogan kaller nederlenderne nazi-levninger 

– Dette er galskap, svarer Nederlands statsminister Mark Rutte.

– Jeg kan forstå at de er sinte, men dette er å gå langt over grensen, sa han på et valgkamparrangement lørdag.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu skulle lørdag delta på et politisk møte på det tyrkiske konsulatet i Rotterdam. Bakgrunnen var neste måneds folkeavstemning i Tyrkia, der velgerne skal ta stilling til om president Recep Tayyip Erdogan skal få mer makt.

Nederland gjorde det tidlig klart at de ikke ønsker den slags valgmøter, og Rotterdams borgermester Ahmed Aboutaleb nedla forbud.

Lørdag morgen fastholdt likevel Cavusoglu at han ville reise til Rotterdam.

– Jeg reiser til Rotterdam i dag. Vi kommer til å innføre tunge sanksjoner mot Nederland dersom de blokkerer besøket, sa Cavusoglus til CNN-Turk.

Nektet å lande

Den nederlandske regjeringen slo tilbake og gjorde det klart at flyet til den tyrkiske utenriksministeren ikke ville få landingstillatelse.

– Tyrkiske myndigheter har truet med sanksjoner. Det gjør det umulig å komme fram til en løsning, het det i en kunngjøring fra den nederlandske regjeringen.

– Av den grunn har Nederland gjort det klart at statsrådens landingstillatelse er trukket tilbake, het det videre.

Nazilevninger og fascister

Dette fikk Erdogan til å rase.

– Nederlenderne er nazi-levninger og fascister, tordnet den tyrkiske presidenten under et folkemøte i Istanbul.

– Dere må forby utenriksministeren vår fra å fly alt dere vil, så får vi se hvor mange av flyene deres som lander i Tyrkia, sa Erdogan.

– Jeg snakker selvsagt om diplomater, ikke om vanlige reisende, skyndte han seg til å legge til.

Tyrkisk UD kalte kort tid etter Nederlands chargé d'affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest mot behandlingen av landets utenriksminister.

Nektet i Tyskland

Tidligere i uka måtte Cavusoglu avlyse et planlagt valgmøte i Hamburg, noe som fra tysk hold ble begrunnet med dårlig brannsikkerhet i lokalet der møtet skulle finne sted.

Forrige uke avlyste lokale myndigheter i Tyskland flere andre lignende møter. Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet.

Også i Østerrike og Sveits har myndighetene satt ned foten for tyrkiske statsråder som ville holde politiske møter.

