– Slektninger av IS-krigere flykter fra Raqqa

Ifølge aktivistgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er det snakk om flere hundre slektninger til utenlandske IS-krigere som nå har flyktet til naboprovinsene Deir Essor i øst og Hama i vest.

De har ifølge SOHR tatt seg ut langs den eneste gjenværende åpne fluktruten, med båt på elven Eufrat.

Opplysningene er ikke bekreftet på annet hold.

De siste dagene har en offensiv ledet av Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, rykket stadig nærmere Raqqa, som har vært kontrollert av ekstremistgruppa IS siden januar 2014.

Fredag hevdet en talskvinne for SDF at de hadde store nok styrker til å kunne nedkjempe IS og frigi Raqqa med hjelp fra koalisjonen.

Men også syriske regjeringsstyrker med støtte fra Russland presser på mot Raqqa.

(©NTB)