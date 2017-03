Tyrkia sier over 70 kurdiske krigere er drept i Syria

Militæraksjonene er et ledd i Tyrkias intervensjon i det krigsherjede nabolandet. Tyrkerne sier de både er der for å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS, men også for å prøve å begrense de USA-støttede kurdiske militsene i det nordlige Syria.

Regjeringen i Ankara mener den syriske kurdermilitsen YPG er en terrororganisasjon med nære bånd til kurdiske opprørere i Tyrkia.

I fredagens uttalelse heter det at siden tyrkerne rykket inn i Syria med stridsvogner i august i fjor, har så mange som 2.647 IS-krigere og 425 syriskkurdiske militssoldater blitt drept i Syria.

Videre hevdes det at tyrkisk-støttede styrker nå kontrollerer over 2.000 kvadratkilometer i det nordlige Syria.

