To skutt og drept og en skadd på kafé i Sveits

Ifølge den sveitsiske avisen Basler Zeitung kom to menn inn på Café 56 i Basel klokka 20.15 torsdag. De åpnet ild mot gjester, og to personer er ifølge politiet drept og én alvorlig skadd. Til tross for at det umiddelbart ble igangsatt en storstilt politijakt, klarte gjerningsmennene å komme seg unna.

Ingen andre i lokalet skal ha blitt fysisk skadd i skytingen. Politiet ble varslet av personer på stedet og kom raskt til. De tok seg av den skadde og forsøkte uten hell å gjenopplive de to andre.

