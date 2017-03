To døde i protester mot avsettelsen av Sør-Koreas president

Forfatningsdomstolens avgjørelse fredag formiddag vakte store og kraftige reaksjoner blant folket. Store mengder tilhengere av president Park Geun-hye demonstrerte i hovedstaden, mange gråtende og rasende. Politiet forsøkte å blokkere fartsårene mot rettsbygningen med busser.

En mann i 70-årene falt fra en av politibussene og blødde kraftig fra hodet da han ble fraktet til sykehuset. Han ble erklært død omkring 13.50 lokal tid. Kort tid etter fulgte meldingen om at en demonstrant til var omkommet. Politiet hadde ingen flere opplysninger om det dødsfallet.

Tusenvis av Park-tilhengere skrek og slo mot politiet da det ble kjent at domstolen enstemmig hadde gått inn for at presidenten skal avsettes på grunn av korrupsjonsanklagene mot henne.

