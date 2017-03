Skandalebefengte president Park avsatt i Sør-Korea

President Park Geun-hye ble stilt for riksrett i desember etter å ha blitt anklaget for korrupsjon, og fredag kom avgjørelsen fra forfatningsdomstolen: Hun må fratre stillingen permanent, melder nyhetsbyrået Yonhap. Sør-Korea må avholde valg innen to måneder for å finne Parks etterfølger.

Den historiske avgjørelsen fra de åtte dommerne var enstemmig. Dette er første gang en demokratisk valgt leder i Sør-Korea avsettes. Strippet for presidenttittelen kan Park nå stilles for retten for lovbruddene hun beskyldes for.

Nasjonalforsamlingen, primært opposisjonen, stemte for å stille henne for riksrett etter at millioner av koreanere demonstrerte da korrupsjonsanklager mot henne ble kjent. Skandalen involverer hennes nære venninne Choi Soon-sil, som sammen med Park skal ha presset store selskaper, blant annet Samsung, til å betale enorme summer i bestikkelser til stiftelser Choi kontrollerte. Park skal også ha lekket informasjon til Choi.

Folket mot seg

På meningsmålinger i forkant av dommen svarte 70 til 80 prosent av sørkoreanerne at de ønsket at forfatningsdomstolen skulle fjerne Park. Samtidig har mange fryktet at nettopp en slik avgjørelse ville føre til ytterligere splittelse og politisk polarisering i landet. En av Parks advokater uttalte i februar at det ville føre til opprør og blod i gatene om Park skulle bli avsatt.

Den som tar over for Park, får flere utfordringer i fanget, inkludert det stadig mer anstrengte forholdet til Nord-Korea, en stagnerende økonomi og et folk preget av sosial og politisk splittelse. Liberaleren Moon Jae-in, som tapte mot Park i valget i 2012, leder på meningsmålingene.

USA sier avsettelsen er et internt anliggende og ikke vil få konsekvenser for landenes bilaterale forhold. Utenriksdepartementets talsperson Mark Toner sier USA vil forholde seg til den fungerende presidenten, statsminister Hwang Kyo-ahn.

Avvist

Park avviser å ha gjort noe galt og har lagt skylden på Choi, som er varetektsfengslet. Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser. Fem toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser.

På toppen av de alvorlige korrupsjonsanklagene har Park, som er enslig og barnløs, vært innblandet i flere pinlige saker, som at presidentens kontor i 2015 gikk til storinnkjøp av 360 Viagra-piller, morkake-ekstrakt og vitaminsprøyter til bruk mot aldringssymptomer. Dette er forklart med at andre enn Park brukte midlene, eller at de ikke ble brukt i det hele tatt.

Park etterforskes også for å i hemmelighet ha mottatt ulike former for behandling ved å utgi seg for å være venninnen Choi.