Putin og Erdogan enige om å samarbeide i Syria

Putin sa dette under en felles pressekonferanse med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Moskva fredag.

– Takket være en felles innsats fra Russland, Tyrkia og Iran, holder i det store og hele våpenhvilen i Syria. Volden er også redusert betydelig, sa Putin

De tre landene holdt tidligere i år to runder med samtaler mellom president Bashar al-Assads regjering og opposisjonen, og en tredje runde er planlagt i neste uke.

Putin sa at han er forsiktig optimist når det gjelder mulighetene for å få til en fredsavtale, men understreket at dette også er avhengig av at andre aktører medvirker, blant dem USA.

Erdogan viste på sin side til at Tyrkia har et tett militært samarbeid med russerne i Syria, og at de to lands etterretningstjenester også utveksler informasjon i kampen mot terroristorganisasjoner.

Et russisk flyangrep i Syria i forrige måned førte til at tre tyrkiske soldater ble drept, men dette påvirket ikke samarbeidet mellom Moskva og Ankara.

Erdogan understreket under pressekonferansen at Tyrkia også samarbeider med den USA-ledede alliansen i kampen mot IS ved Manbij nord i Syria.

