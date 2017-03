Polsk riksdag på EUs toppmøte 

EU-toppmøtet i Brussel holdt på å spore fullstendig av da Polens statsminister Beata Szydlo fikk ordet etter en lang diskusjon om innvandringspolitikk torsdag kveld.

Szydlo kunngjorde at hun ikke ville godta slutterklæringen fra toppmøtet. Grunnen? At de øvrige 27 stats- og regjeringssjefene hadde gjenvalgt hennes landsmann Donald Tusk som EU-president, trass i voldsomme protester fra polsk side.

Szydlos protest utløste hektisk diplomati på bakrommet. Men Polen lot seg ikke overtale.

Sperret for vedtak

Tysklands statsminister Angela Merkel forklarte etter møteslutt at Polens nei førte til til at slutterklæringen ikke kunne vedtas som en uttalelse fra stats- og regjeringssjefene. Den ble derfor vedtatt som en mindre forpliktende uttalelse fra presidentskapet i stedet, med støtte fra 27 av medlemslandene.

Det lå ingen viktige beslutninger i dokumentet. Selve valget av Tusk var et selvstendig vedtak og ble derfor ikke berørt.

Merkel understreket at de 27 øvrige lederne hadde rett til å overkjøre Polen.

- Selv om man ikke er avhengig av enstemmighet, bør man alltid strebe etter konsensus. Men konsensus bør ikke misbrukes til å blokkere vedtak, sa hun.

Måtte vente utenfor

Tusk måtte pent vente på utsiden da stats- og regjeringssjefene i EU avgjorde det sensitive spørsmålet.

Da beslutningen var tatt, ble han hentet av statsminister Joseph Muscat fra Malta, som har formannskapet i EU dette halvåret. De to holdt rundt hverandre på vei inn igjen i salen, der Tusk ble møtt med stor applaus.

Tusk vedgikk at situasjonen var vanskelig. Han lovet å være en president for alle, inkludert polakkene, men kom samtidig med en krass advarsel til dem.

- Et gammelt ordtak sier at du skal være forsiktig med hvilke bruer du brenner, for når de først er borte, kan du aldri gå over dem igjen, sa Tusk.

- Jeg blir også emosjonell noen ganger. Det er helt normalt. Vi er bare mennesker. Men det vi trenger i dag, er en ansvarlig politisk holdning, spesielt når det gjelder diskusjonen om Europas framtid. Det håper jeg er klart også for mine polske kolleger, sa han.

To og et halvt år

Donald Tusk har vært EUs president siden desember 2014. Han får nå fortsette ut november 2019.

Det er en langvarig strid mellom Tusk og det polske regjeringspartiet PiS som ligger bak regjeringens voldsomme motstand mot ham. Tusk var statsminister i Polen i sju år før han overtok som EUs president og regnes som selve erkefienden til Jaroslaw Kaczynski, som leder PiS.

Det vonde blodet er spesielt knyttet til flyulykken i Russland i 2010 der Kaczynskis bror, daværende president Lech Kaczynski, mistet livet sammen med flere andre polske samfunnstopper.

Flystyrten skjedde i svært dårlig vær og er blitt forklart med menneskelig svikt under landing. Men i Polen er konspirasjonsteoriene tallrike, og Kaczynski har gjentatte ganger sagt at han holder Tusk "moralsk ansvarlig" for flystyrten.

Eksperter har dels tolket utspillene som posisjonering foran presidentvalget i Polen i 2020.